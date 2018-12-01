В России военный эшелон с танками сошел с рельсов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В ночь на 1 декабря в одном из районов Омской области, на перегоне пост 46 км — Мангут, сошли с рельсов вагоны с гусеничной военной техникой. Об этом сообщают местные СМИ, пишет УНН.
«Около 00:50 местного времени на 537 км Свердловской железной дороги произошел сход грузового поезда 2138, это военный состав. В результате схода сошел 71 вагон: 50 остались на колесах, 21 вагон перевернулся, из них пять — это цистерны с мазутом. Разлива нет, погибших, пострадавших и травмированных нет», — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Называевского района Омской области.
По информации РЖД, сошли с рельсов 35 вагонов.
Из-за ЧП был нарушен габарит по соседнему пути и повреждена контактная сеть. На место происшествия отправили восстановительные поезда, передает сетевое издание БК55.
Эшелон с танками следовал на ремонтный завод.
В настоящее время движение на перегоне открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях. В РЖД сообщили о задержке четырех пассажирских поездов.