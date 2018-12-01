У Росії військовий ешелон з танками зійшов з рейок

КИЇВ. 1 грудня УНН. У ніч на 1 грудня в одному з районів Омської області, на перегоні пост 46 км - Мангут, зійшли з рейок вагони з гусеничної військовою технікою. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.