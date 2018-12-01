У Росії військовий ешелон з танками зійшов з рейок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня УНН. У ніч на 1 грудня в одному з районів Омської області, на перегоні пост 46 км - Мангут, зійшли з рейок вагони з гусеничної військовою технікою. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, пише УНН.

“Близько 00:50 за місцевим часом на 537 км Свердловської залізниці стався схід вантажного поїзда 2138, це військовий склад. В результаті сходу зійшов 71 вагон: 50 залишилися на колесах, 21 вагон перекинувся, з них п’ять — це цистерни з мазутом. Розливу немає, загиблих, постраждалих та травмованих немає", - повідомили в Єдиній чергово-диспетчерській службі Називаєвського району Омської області.

За інформацією РЖД, зійшли з рейок 35 вагонів.

Через НП був порушений габарит на сусідній колії і пошкоджена контактна мережа. На місце події відправили відбудовні поїзди, передає мережеве видання БК55.

Ешелон з танками слідував на ремонтний завод. В даний час рух на перегоні відкрито по одному шляху і здійснюється в обох напрямках. У РЖД повідомили про затримку чотирьох пасажирських поїздів.

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