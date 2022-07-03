В россии отказываются ремонтировать поврежденную технику оккупантов – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Оборонные предприятия рф отказываются ремонтировать поврежденную боевую технику российских оккупантов. Об этом сообщило Главное управление Минобороны Украины, информирует УНН.
Детали
"Конфликт между военным руководством рф и директорами оборонных заводов все больше исключает возможность отправки в зону боевых действий новой боевой бронированной техники", – говорится в сообщении.
Как отметили, за время российско-украинской войны защитники Украины обезвредили более 40 процентов боеспособных танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров оккупационных частей только из Южного военного округа рф. Их восстановление следует проводить на специальных ремонтных предприятиях.
Доставляя в ремонтные заводы поврежденную технику, оккупанты ее полностью раскомплектовывают, а запчасти и агрегаты продают или обменивают на алкоголь. До заводов иногда доезжают только обгоревшие остовы БМП и танков.
В то же время директора ремонтных предприятий дали указание работникам не принимать технику на ремонт. Они мотивируют это отсутствием компонентов и недостаточными суммами средств, поступающими от военных за уже выполненные работы.
Спасти ситуацию командование пыталось с помощью специально созданных ремонтных бригад, которые должны восстанавливать технику вблизи зон боевых действий. Однако коррупция и жажда наживы среди военного руководства рф свели эту попытку на нет.
Напомним
В Варшаве открылась выставка российской техники, которую уничтожили ВСУ.