В России в результате ДТП погибли шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. По предварительным данным, шесть человек стали жертвами ДТП с участием фуры и минивэна на трассе в Оренбургской области России. Среди них один ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна Hyundai с фурой шестеро человек погибли, в том числе шестилетний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении регионального управления МВД.
Трасса в связи с ДТП не перекрывалась, в последние несколько дней в регионе выпал снег, на дорогах начала образовываться наледь, температура воздуха достигала минус 15-17 градусов. В МВД сообщали, что минивэн после столкновения загорелся.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло на 15-м км трассы Оренбург - Акбулак.
По информации ГУ МЧС по области, авария произошла в районе поселка Чистый в 17 км от Оренбурга. На место ДТП привлекался один боевой расчет ПСЧ-5 - четыре человека и одна единица техники.
Напомним, в России в ДТП с участием микроавтобуса погибли 8 человек.