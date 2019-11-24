У Росії в результаті ДТП загинули шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. За попередніми даними, шестеро людей стали жертвами ДТП за участю фури і мінівена на трасі в Оренбурзькій області Росії. Серед них одна дитина. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Попередньо встановлено, що в результаті зіткнення мінівена Hyundai з фурою шестеро людей загинули, у тому числі шестирічна дитина, двоє госпіталізовані до лікувального закладу у важкому стані", - йдеться в повідомленні регіонального управління МВС.
Траса в зв'язку з ДТП не перекривалася, в останні кілька днів в регіоні випав сніг, на дорогах почала утворюватися полій, температура повітря досягала мінус 15-17 градусів. У МВС повідомляли, що мінівен після зіткнення загорівся.
У відомстві уточнили, що ДТП сталося на 15-му км траси Оренбург - Акбулак.
За інформацією ГУ МНС по області, аварія сталася в районі селища Чистий в 17 км від Оренбурга. На місце ДТП залучався один бойовий розрахунок ПСЧ-5 - чотири людини і одна одиниця техніки.
Нагадаємо, у Росії в ДТП за участі мікроавтобуса загинуло 8 осіб.