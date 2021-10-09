В России в одной области 29 человек умерли в результате отравления суррогатным алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В российской Оренбургской области 29 человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные СК Российской Федерации.
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"На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, которые проживали в четырех территориальных образованиях Оренбургской области", - говорится в заявлении.
Детали
Отмечается, что ряду граждан уже оказана или оказывается медицинская помощь.
В результате следственных действий была установлена причастность к преступлению нескольких человек. Указано, что установлены и задержаны девять человек, в отношении четырех из которых уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
На территории торгово-закупочной базы в городе Орске, где ранее был обнаружен основной склад хранения, как отмечается, дополнительно обнаружена спиртосодержащая жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.
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В апреле в Донецкой области мальчики 9 и 12 лет отравились самогоном, который нашли во время прогулки возле кладбища.