У Росії в одній області 29 людей померли через отруєння сурогатним алкоголем

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"На момент опублікування інформації в межах розслідування встановлюються обставини смерті 29 осіб, які проживали в чотирьох територіальних утвореннях Оренбурзької області", - зазначено в заяві.

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Відзначається, що низці громадян вже надана або надається медична допомога.

У результаті слідчих дій було встановлено причетність до злочину кількох осіб. Вказано, що встановлені і затримані дев'ять осіб, щодо чотирьох з яких вже обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

На території торгово-закупівельної бази в місті Орську, де раніше був виявлений основний склад зберігання, як зазначається, додатково виявлена спиртовмісна рідина в 11 металевих бочках об'ємом в 200 літрів.

Додамо

У квітні в Донецькій області хлопчики 9 і 12 років отруїлися самогоном, який знайшли під час прогулянки біля кладовища.