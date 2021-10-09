У Росії в одній області 29 людей померли через отруєння сурогатним алкоголем
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У російській Оренбурзькій області 29 людей загинули у результаті отруєння сурогатним алкоголем. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані СК Російської Федерації.
Цитата:
"На момент опублікування інформації в межах розслідування встановлюються обставини смерті 29 осіб, які проживали в чотирьох територіальних утвореннях Оренбурзької області", - зазначено в заяві.
Деталі
Відзначається, що низці громадян вже надана або надається медична допомога.
У результаті слідчих дій було встановлено причетність до злочину кількох осіб. Вказано, що встановлені і затримані дев'ять осіб, щодо чотирьох з яких вже обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
На території торгово-закупівельної бази в місті Орську, де раніше був виявлений основний склад зберігання, як зазначається, додатково виявлена спиртовмісна рідина в 11 металевих бочках об'ємом в 200 літрів.
Додамо
У квітні в Донецькій області хлопчики 9 і 12 років отруїлися самогоном, який знайшли під час прогулянки біля кладовища.