В России произошло два мощных землетрясения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В 20:47 по местному времени возле российской Анапы произошло землетрясение магнитудой 4, 2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейского сейсмоцентра.
Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 80 километров в окрестностях станции Гостагаевской ( 114 километров от Краснодара).
В Новороссийске в тоже время произошло землетрясение магнитудой 4, 1.
По информации ФГБУН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в районе станции Натухаевской.
Как сообщал УНН, у юго-восточного побережья полуострова Нэмуро в префектуре Хоккайдо в Японии 24 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,3.