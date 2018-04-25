В России произошло два мощных землетрясения

Эпицентр землетрясения был зафиксирован на глубине 80 километров в окрестностях станции Гостагаевской ( 114 километров от Краснодара).

В Новороссийске в тоже время произошло землетрясение магнитудой 4, 1.

По информации ФГБУН, эпицентр подземных толчков находился на глубине 80 километров в районе станции Натухаевской.

Как сообщал УНН, у юго-восточного побережья полуострова Нэмуро в префектуре Хоккайдо в Японии 24 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,3.