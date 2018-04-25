У Росії сталися два потужні землетруси
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. О 20:47 за місцевим часом біля російської Анапи стався землетрус магнітудою 4, 2. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейського сейсмоцентру.
Епіцентр землетрусу був зафіксований на глибині 80 кілометрів в околицях станиції Гостагаєвської (114 кілометрів від Краснодара).
У Новоросійську в той же час стався землетрус магнітудою 4, 1.
За інформацією ФГБУН , епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 80 кілометрів в районі станції Натухаєвської.
Як повідомляв УНН, у південно-східного узбережжя півострова Немуро в префектурі Хоккайдо в Японії 24 квітня стався землетрус магнітудою 5,3.