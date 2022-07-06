В россии приостановил работу крупнейший свинцовый завод

Детали

По данным СМИ, несколько других российских свинцовых заводов готовятся к закрытию по аналогичным причинам.

Как сообщили, ежегодно "Фрегат" выпускает до 40 тысяч тонн свинца и сплавов, что составляет около четверти всего объема производства этого металла в россии. В течение пяти месяцев 2022 года завод выпустил примерно 17,5 тысячи тонн.

Лицензию на экспорт необработанного металла изготовители обязаны получить с 15 мая по 15 ноября. С ее помощью, пишут СМИ, Минпромторг хотел победить кустарных переработчиков старых свинцово-кислотных аккумуляторов (ОСКАБ, сырье для производства свинца). Однако, чтобы получить лицензию, поставщик должен предоставить лицензию на сбор, утилизацию, обработку и обезвреживание ОСКАБ, а завод не может иметь лицензии сразу на все виды деятельности с ОСКАБ.

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