У росії призупинив роботу найбільший свинцевий завод

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За даними ЗМІ, кілька інших російських свинцевих заводів готуються до закриття з аналогічних причин.

Як повідомили, щороку "Фрегат" випускає до 40 тисяч тонн свинцю та сплавів, що становить близько чверті всього обсягу виробництва цього металу в росії. Протягом п'яти місяців 2022 року завод випустив приблизно 17,5 тисяч тонн.

Ліцензію на експорт необробленого металу виробники зобов'язані отримати з 15 травня по 15 листопада. З її допомогою, пишуть ЗМІ, Мінпромторг хотів перемогти кустарних переробників старих свинцево-кислотних акумуляторів (ОСКАБ, сировина для виробництва свинцю). Проте, щоб отримати ліцензію постачальник має надати ліцензію на збір, утилізацію, обробку та знешкодження ОСКАБ, а завод не може мати ліцензії одразу на всі види діяльності з ОСКАБ.

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