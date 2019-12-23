В России сообщили о готовности крымского моста к пуску поездов

"Получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию", — уточнил он. По словам Турсунбекова, открытие железнодорожной части моста является "подарком к Новому году" жителям материка и аннексированного полуострова.

Строительство крымского моста начали зимой 2016 года. Его протяженность составляет 19 км. Автомобильное движение по мосту запустили в мае 2019 года.

Напомним, Россия перекрыла движение Керченским проливом на четыре дня.