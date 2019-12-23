У Росії повідомили про готовність кримського мосту до пуску поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Будівництво кримського мосту, який з'єднує окупований Крим і Краснодарський край Росії, завершено, і він готовий прийняти перші поїзди, заявив начальник замовника будівництва Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Кайрат Турсунбека, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Отримано висновок про відповідність цього об'єкта технічним регламентам і проектної документації, отримано дозвіл на введення в експлуатацію", - уточнив він. За словами Турсунбекова, відкриття залізничної частини моста є "подарунком до Нового року" жителям материка і анексованого півострова.
Будівництво кримського мосту почали взимку 2016 року. Його протяжність становить 19 км. Автомобільний рух по мосту запустили в травні 2019 року.
Нагадаємо, Росія перекрила рух Керченською протокою на чотири дні.