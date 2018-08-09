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В России пообещали прислать Украине новое видео с Сенцовым

Киев • УНН

 • 6470 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Уполномоченное России по вопросам прав человека Татьяна Москалькова пообещала прислать украинской омбудсмену Людмиле Денисовой видео с украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом Денисова сообщила в своем Facebook, передает УНН.

В России пообещали прислать Украине новое видео с Сенцовым

Москалькова сообщила, что говорила с начальником ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе. По его информации с Олегом все хорошо, состояние стабильное. Также указано, что к нему едет сейчас общественная наблюдательная комиссия.

"Впоследствии Татьяна Москалькова сообщила, что Олег дал свое согласие на видеосъемку. Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео свой разговор с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать", - сообщила Денисова.

Напомним, адвокат осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Добрева отправила письмо в Минюст РФ с просьбой о переводе осужденного в больницу Симферополя.

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