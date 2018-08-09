В России пообещали прислать Украине новое видео с Сенцовым

Москалькова сообщила, что говорила с начальником ФСИН в Ямало-Ненецком автономном округе. По его информации с Олегом все хорошо, состояние стабильное. Также указано, что к нему едет сейчас общественная наблюдательная комиссия.



"Впоследствии Татьяна Москалькова сообщила, что Олег дал свое согласие на видеосъемку. Уполномоченный по правам человека ЯНАО Анатолий Сак сможет сфотографировать Олега и снять видео свой разговор с ним. Уполномоченный РФ пообещала его мне прислать", - сообщила Денисова.



Напомним, адвокат осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Добрева отправила письмо в Минюст РФ с просьбой о переводе осужденного в больницу Симферополя.



