У Росії пообіцяли надіслати Україні нове відео з Сенцовим
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Уповноважена Росії з питань прав людини Тетяна Москалькова пообіцяла надіслати українській омбудсмену Людмилі Денісовій відео з українським режисером Олегом Сенцовим. Про це Денісова повідомила у своєму Facebook, передає УНН.
Москалькова повідомила, що говорила з начальником ФСВП в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. За його інформацією з Олегом все добре, стан стабільний. Також зазначено, що до нього їде зараз громадська наглядова комісія.
"Згодом Тетяна Москалькова повідомила, що Олег дав свою згоду на відеозйомку. Уповноважений з прав людини ЯНАО Анатолій Сак зможе сфотографувати Олега і зняти відео своєї розмови з ним. Уповноважений РФ пообіцяла його мені надіслати", - повідомила Денісова.
Нагадаємо, адвокат засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова Наталя Добрева відправила лист до Мін'юсту РФ з проханням про переведення засудженого в лікарню Сімферополя.