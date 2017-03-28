В России учебники по магии приравняли к порнографии

К такому выводу пришли аккредитованные Роскомнадзором эксперты, анализируя книги по магии из фондов библиотеки. По их мнению, подробные описания магических процедур могут спровоцировать детей на опасные для жизни действия или насилие. Учебникам по колдовству присвоили категорию "18+", теперь их не будут выдавать детям.

Отмечается, что в феврале этого года Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева попросила Центр социальной помощи семье и детям "Семья" из того же города провести экспертизу двух учебников магии.

15 марта экспертиза была завершена и обе книги получили классификацию "18+".

Как сообщал УНН, "Свидетелей Иеговы в России" включили в список экстремистских организаций.