У Росії підручники з магії прирівняли до порнографії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Акредитовані Роскомнаглядом експерти визнали довідники щодо чаклунства літературою категорії "18+", передає УНН з посиланням на Известия.
До такого висновку прийшли акредитовані Роскомнаглядом експерти, аналізуючи книги з магії з фондів бібліотеки. На їх думку, детальні описи магічних процедур можуть спровокувати дітей на небезпечні для життя дії або насильство. Підручникам із чаклунства присвоїли категорію “18+”, тепер їх не будуть видавати дітям.
Зазначається, що у лютому цього року Тюменська обласна наукова бібліотека ім. Д.І. Менделєєва попросила Центр соціальної допомоги сім’ї та дітям “Сім’я” з того ж міста провести експертизу двох підручників магії.
15 березня експертиза була завершена і обидві книжки отримали класифікацію “18+”.
Як повідомляв УНН, “Свідків Єгови в Росії” включили до списку екстремістських організацій.