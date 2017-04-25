В России на улицы города вылились тонны сока
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. После обрушения кровли на складе завода "PepsiCo" несколько тонн сока вылилось на улицы города Лебедянь в РФ, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"В результате обрушения состава разлилось несколько тонн сока, который улицам города стекает в реку Дон", - сообщила прокуратура Липецкой области РФ.
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Как сообщает издание, на площади 300 квадратных метров обрушилась крыша склада. Пострадали два человека, но они не получили тяжелых травм.
В частности отмечается, что на месте происшествия работал липецкий природоохранный прокурор и специалисты по контролю в сфере природопользования. Начата доследственная проверка.