В России на улицы города вылились тонны сока

"В результате обрушения состава разлилось несколько тонн сока, который улицам города стекает в реку Дон", - сообщила прокуратура Липецкой области РФ.

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Как сообщает издание, на площади 300 квадратных метров обрушилась крыша склада. Пострадали два человека, но они не получили тяжелых травм.

В частности отмечается, что на месте происшествия работал липецкий природоохранный прокурор и специалисты по контролю в сфере природопользования. Начата доследственная проверка.