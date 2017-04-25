У Росії на вулиці міста вилились тонни соку

“В результаті обвалення складу розлилося кілька тонн соку, який вулицями міста стікає в річку Дон”, — повідомила прокуратура Липецької області РФ.

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Як повідомляє видання, що на площі 300 квадратних метрів обвалився дах складу. Постраждали дві людини, але вони не отримали важких травм.

Зокрема зазначається, що на місці події працював липецкий природоохоронний прокурор і фахівці з контролю в сфері природокористування. Розпочато дослідчу перевірку.