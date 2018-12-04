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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В России хотят упростить получение гражданства для украинцев

Киев • УНН

 • 8955 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. МВД России намерено упростить получение гражданства РФ для украинцев. Об этом ТАСС сообщила в.и.о. начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает УНН.

В России хотят упростить получение гражданства для украинцев

“Конечно, планируется”, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Казакова также пояснила, что в настоящее время в Госдуме уже находится законопроект, предусматривающий упрощенное получение гражданства для некоторых категорий иностранцев, например, тех, кто приехал на территорию России по программе переселения соотечественников.

“У нас 30% участников госпрограммы — граждане Украины”, — добавила она.

Что касается законопроекта, то, по данным Казаковой, “в декабре будет второе чтение, затем будут разрабатываться подзаконные акты, там будут прописаны категории (иностранцев)”.

Напомним, в сентябре в Госдуму РФ был внесен законопроект, упрощающий принятие на государственную службу бывших граждан Украины, которые получили российский паспорт.

Украинские Национальные Новости

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