В России хотят упростить получение гражданства для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. МВД России намерено упростить получение гражданства РФ для украинцев. Об этом ТАСС сообщила в.и.о. начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает УНН.
“Конечно, планируется”, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Казакова также пояснила, что в настоящее время в Госдуме уже находится законопроект, предусматривающий упрощенное получение гражданства для некоторых категорий иностранцев, например, тех, кто приехал на территорию России по программе переселения соотечественников.
“У нас 30% участников госпрограммы — граждане Украины”, — добавила она.
Что касается законопроекта, то, по данным Казаковой, “в декабре будет второе чтение, затем будут разрабатываться подзаконные акты, там будут прописаны категории (иностранцев)”.
Напомним, в сентябре в Госдуму РФ был внесен законопроект, упрощающий принятие на государственную службу бывших граждан Украины, которые получили российский паспорт.