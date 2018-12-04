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У Росії хочуть спростити отримання громадянства для українців

Київ • УНН

 • 8955 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. МВС Росії має намір спростити отримання громадянства РФ для українців. Про це ТАСС повідомила т.в.о. начальника Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентина Казакова, передає УНН.

У Росії хочуть спростити отримання громадянства для українців

"Звичайно, планується", - сказала вона, відповідаючи на відповідне запитання.

Казакова також пояснила, що в даний час в Держдумі вже знаходиться законопроект, який передбачає спрощене отримання громадянства для деяких категорій іноземців, наприклад, тих, хто приїхав на територію Росії за програмою переселення співвітчизників.

"У нас 30% учасників держпрограми - громадяни України", - додала вона.

Що стосується законопроекту, то, за даними Казакової, "в грудні буде друге читання, потім будуть розроблятися підзаконні акти, там будуть прописані категорії (іноземців)".

Нагадаємо, у вересні в Держдуму РФ був внесений законопроект, що спрощує прийняття на державну службу колишніх громадян України, які отримали російський паспорт.

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