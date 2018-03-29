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В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Пользователи Telegram сообщили о проблемах в работе с мессенджером в ряде стран ЕС, Украине, России и Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

"Наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и странах СНГ испытывают проблемы с соединением. Мы работаем над решением данной проблемы и надеемся вернуть вас онлайн как только это будет возможно", - говорится в сообщении.

Пользователи имеют проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).

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Согласно данным на странице сервиса Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел после 11:00. Больше всего с проблемами сталкиваются пользователи в России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украине, Казахстане. Трудности наблюдаются и у пользователей с США, Малайзии, Индии, Бразилии и других странах.

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon.

- Telegram Messenger (@telegram) 29 марта 2018

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