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У роботі Telegram стався збій

У роботі Telegram стався збій

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Користувачі Telegram повідомили про проблеми у роботі з месенджером в ряді країн ЄС, Україні, Росії та Білорусі. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.

“Наші користувачі в Європі, на Близькому Сході та країнах СНД відчувають проблеми зі з’єднанням. Ми працюємо над вирішенням даної проблеми і надіємось повернути вас онлайн як тільки це буде можливо”, — йдеться у повідомленні.

Користувачі мають проблеми з підключенням до месенджеру (57%) і відправкою повідомлень (42%).

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Відповідно до даних на сторінці сервісу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Збій стався після 11:00. Найбільше з проблемами стикаються користувачі в Росії, Італії, Іспанії, Франції, Великобританії, Україні, Казахстані. Труднощі спостерігаються і у користувачів з США, Малайзії, Індії, Бразилії та інших країн.

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon.

— Telegram Messenger (@telegram) 29 березня 2018 р.

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