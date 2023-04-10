В работе Счетной палаты фиксируют евроинтеграционный "провал", Раде рекомендуют определиться по недоверию Пацкану - нардеп

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"Бюджетный комитет только что принял решение по второй попытке парламента выразить недоверие (#8297) председателю Счетной палаты Валерию Пацкану. Решение комитета - оставить вопрос "на рассмотрение зала", - сообщил Железняк.

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Он добавил, что решение поддержали 21 нардеп, 4 воздержались, еще 2 - против. Железняк отметил, что если предложение наберет более 226 голосов, то Пацкан будет уволен с должности главы Счетной палаты, а также лишится членства в палате.

В свою очередь, Фролов сообщил, что доложил на комитете о фактах, характеризующих работу Пацкана на этой должности в течение 5 лет. По словам представителя регламентного комитета, Еврокомиссия в отчете о выполнении Украиной евроинтеграционных обязательств отметила "в переводе с дипломатического языка полный провал" евроинтеграции Счетной палатой, которая "так и не стала высшим органом государственного аудита".

"Бесстрастные европейские чиновники констатируют низкое качество аудиторской работы, проведение инспекций, а не аудитов, минимальное влияние рекомендаций Палаты, плохую коммуникацию работы", - отметил Фролов.

Он отмечает, что единственный евроинтеграционный критерий, который "был перевыполнен" в первый год руководства палатой Пацканом - уровень оплаты труда.

"Первыми и практически единственными не техническими изменениями в действующий закон о Счетной палате, пролоббированными председателем, были поправки о снятии верхнего предела оплаты труда для председателя и членов Палаты, что позволило средства бюджета, предусмотренные для аппарата, направлять на выписывание себе премий. После этого, недоукомплектование кадров стало системным явлением и за все эти 5 лет в палате не было и нет ни одного полноценного руководителя аудиторского департамента", - отметил представитель регламентного комитета.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения Украины все показатели работы Счетной палаты "ухудшились". Подытоживая, Фролов подчеркнул, что уголовные дела, фигурантом которых выступает Пацкан, "наносят непоправимый урон репутации высшего органа аудита, делают невозможным его эффективную работу и аудит деятельности антикоррупционных органов НАБУ и САП".

Напомним

1 декабря 2022 года Верховная Рада провалила голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты.