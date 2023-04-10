У роботі Рахункової палати фіксують євроінтеграційний "провал", Раді рекомендують визначитися по недовірі Пацкану - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Комітет з питань бюджету Верховної Ради рекомендував парламенту визначитися шляхом голосування на пленарному засіданні щодо висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Про це повідомили представник фракції "Слуга народу" Павел Фролов, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, передає УНН.
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"Бюджетний комітет щойно прийняв рішення по другої спроби парламенту висловити недовіру (#8297) голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Рішення комітету - залишити питання "на розгляд залу", - повідомив Железняк.
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Він додав, що рішення підтримали 21 нардеп, 4 утрималися, ще 2 - проти. Железняк зазначив, що якщо пропозиція набере більше ніж 226 голосів, то Пацкан буде звільнений з посади голови Рахункової палати, а також позбудеться членства у палаті.
Своєю чергою, Фролов повідомив, що доповів на комітеті про факти, що характеризують роботу Пацкана на цій посаді протягом 5 років. За словами представника регламентного комітету, Єврокомісія у звіті про виконання Україною євроінтеграційних зобов'язань відзначила "в перекладі з дипломатичної мови повний провал" євроінтеграції Рахунковою палатою, яка "так і не стала вищим органом державного аудиту".
"Безпристрасні єврочиновники констатують низьку якість аудиторської роботи, проведення інспекцій, а не аудитів, мінімальний вплив рекомендацій Палати, погану комунікацію роботи", - зазначив Фролов.
Він зауважує, що єдиний євроінтеграційний критерій, який "був перевиконаний" в перший рік керівництва палатою Пацканом - рівень оплати праці.
"Першими і практично єдиними не технічними змінами до чинного закону про Рахункову палату, пролобійовані головою, були поправки про зняття верхньої межі оплати праці для Голови та членів Палати, що дозволило кошти бюджету, передбачені для апарату, спрямовувати на виписування собі премій. Після цього, недоукомплектування кадрів стало системним явищем і за усі ці 5 років в палаті не було і немає жодного повноцінного керівника аудиторського департаменту", - зауважив представник регламентного комітету.
Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення України усі показники роботи Рахункової палати "погіршилися". Підсумовуючи, Фролов наголосив, що кримінальні справи, фігурантом яких виступає Пацкан, "завдають непоправних втрат репутації вищого органу аудиту, унеможливлюють його ефективну роботу та аудит діяльності антикорупційних органів НАБУ та САП".
Нагадаємо
1 грудня 2022 року Верховна Рада провалила голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати.