В Ровно ночью в частном дворе взорвалась граната

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в момент взрыва в помещении находился 65-летний хозяин с женой. Никто из них не пострадал. По результатам осмотра работниками взрывотехнического отдела ГУНП стало известно, что во дворе взорвалась граната РГД-5. Следователи изъяли обломки и рычаг запала к ней. Взрывом поврежден фасад дома, роллеты на окнах и дверях", - сообщили в полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал УНН, правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва в жилом доме во Львове, во время которого погиб человек.