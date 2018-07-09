У Рівному вночі на приватному подвір'ї вибухнула граната

“Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що у момент вибуху в помешканні перебував 65-річний господар з дружиною. Ніхто з них не постраждав. За результатами огляду працівниками вибухотехнічного відділу ГУНП стало відомо, що на подвір’ї вибухнула граната РГД-5. Слідчі вилучили уламки та важіль запалу до неї. Вибухом пошкоджено фасад будинку, ролети на вікнах та дверях”, — повідомили у поліції.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та усі обставини події.

Як повідомляв УНН, правоохоронці встановлюють обставини вибуху в житловому будинку у Львові, під час якого загинув чоловік.