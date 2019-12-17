В Ровно в школе умерла ученица

На вопрос журналиста, действительно ли умерла ученица в школе, в полиции сообщили: "Было такое".

"В школе девочка потеряла сознание и к ней вызвали скорую. Она училась в 9 классе. По словам родителей, она болела. В полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в оккупированном Крыму во время урока географии ученик 10 класса умер от сердечного приступа.