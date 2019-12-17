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У Рівному в школі померла учениця

У Рівному в школі померла учениця

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Рівному учениця 9-го класу втратила свідомість, потім дівчинка померла. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Рівненській області.

На питання журналіста, чи дійсно померла учениця у школі, у поліції повідомили: "Було таке".

"У школі дівчинка втратила свідомість і до неї викликали швидку. Вона навчалася у 9 класі. Зі слів батьків, вона хворіла. У поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, в окупованому Криму під час уроку географії учень 10-класу помер від серцевого нападу.

Українські Національні Новини

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