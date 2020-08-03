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В Ровно группу лиц подозревают в мошенничестве по присвоению земли и недвижимости на 4 млн гривен

В Ровно группу лиц подозревают в мошенничестве по присвоению земли и недвижимости на 4 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 7851 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Ровно группе лиц, которые завладели землей и недвижимостью местной жительницы стоимостью 4 млн грн, сообщили о подозрении в мошенничестве и подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области, передает УНН.

"Подозреваемые, действуя умышленно и из корыстных побуждений, в 2017 году по поддельным документам через ряд государственных регистраторов и нотариусов создали фиктивное общество, в уставной капитал которого незаконно внесли имущество жительницы Ровно, которое затем реализовали на подставных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Ровенским городским судом на земельные участки и недвижимость наложен арест и запрет на совершение регистрационных действий. Двум участникам "схемы" сообщено о подозрении по фактам мошенничества в особо крупных размерах и подделке документов по ч. 2 ст. 205-1 и ч. 4 ст. 190 УК Украины.

"Их подозревают в том, что они, по предварительному сговору, используя поддельные документы, организовали схему завладения двумя объектами недвижимости и четырьмя земельными участками общей стоимостью более 4 млн грн", - добавили в прокуратуре.

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование, проверяется причастность других участников группы к совершению указанных преступлений. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, в Одесской области правоохранители задержали банду мошенников, присвоивших недвижимости на более 14 млн грн.

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