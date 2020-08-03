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У Рівному групу осіб підозрюють у шахрайстві з привласнення землі та нерухомості на 4 млн гривень

У Рівному групу осіб підозрюють у шахрайстві з привласнення землі та нерухомості на 4 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Рівному групі осіб, які заволоділи землею та нерухомістю місцевої жительки вартістю 4 млн грн, повідомлено про підозру у шахрайстві та підробленні документів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Рівненської області, передає УНН.

"Підозрювані, діючи умисно та з корисливих мотивів, у 2017 році по підроблених документах через ряд державних реєстраторів та нотаріусів створили фіктивне товариство, в статутний капітал якого незаконно внесли майно рівнянки, яке потім реалізували на підставних осіб", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі Рівненським міським судом на земельні ділянки та нерухомість накладено арешт та заборона на вчинення реєстраційних дій. Двом учасникам "схеми" повідомлено про підозру за фактами шахрайства в особливо великих розмірах та підробленні документів за ч. 2 ст. 205-1 та ч. 4 ст. 190 КК України.

"Їх підозрюють у тому, що вони, за попередньою змовою, використовуючи підроблені документи, організували схему заволодіння двома об’єктами нерухомості та чотирма земельними ділянками загальною вартістю понад 4 млн грн", – додали в прокуратурі.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування, перевіряється причетність інших учасників групи до вчинення вказаних злочинів. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, в Одеській області правоохоронці затримали банду шахраїв, які привласнили нерухомості на понад 14 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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