В Ровно двое детей оказались в больнице с ожогами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Ровно двое детей получили ожоги, когда наблюдали за тем, как разжигают мангал. Они попали в больницу, их состояние тяжелое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации Национальной полиции в Ровенской области.
Так, в полицию вчера около 20:30 поступило сообщение от врачей, что в медучреждение с термическими ожогами доставлены двое семилетних детей.
"Следственно-оперативная группа установила, что мальчики играли на улице Княгини Ольги по месту жительства во дворе многоэтажки под присмотром родителей. За домом их сосед в это время разжигал мангал, поэтому дети побежали посмотреть. Когда мужчина лил жидкость для розжига, внезапно загорелась и взорвалась бутылка. У двух мальчиков, которые стояли рядом, загорелась одежда", - говорится в сообщении.
Пострадавших госпитализировали с термическими ожогами 30% тела. По данным полиции, состояние детей сейчас тяжелое, однако угрозы жизни нет.
По факту причинения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения начато досудебное расследование в уголовном производстве по статье 128 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, при пожаре в Кривом Роге пострадали трое детей.