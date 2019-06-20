В Ровно двое детей оказались в больнице с ожогами

Так, в полицию вчера около 20:30 поступило сообщение от врачей, что в медучреждение с термическими ожогами доставлены двое семилетних детей.

"Следственно-оперативная группа установила, что мальчики играли на улице Княгини Ольги по месту жительства во дворе многоэтажки под присмотром родителей. За домом их сосед в это время разжигал мангал, поэтому дети побежали посмотреть. Когда мужчина лил жидкость для розжига, внезапно загорелась и взорвалась бутылка. У двух мальчиков, которые стояли рядом, загорелась одежда", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали с термическими ожогами 30% тела. По данным полиции, состояние детей сейчас тяжелое, однако угрозы жизни нет.

По факту причинения неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения начато досудебное расследование в уголовном производстве по статье 128 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, при пожаре в Кривом Роге пострадали трое детей.