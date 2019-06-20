У Рівному двоє дітей опинилися в лікарні з опіками

КИЇВ. 20 червня. УНН. У Рівному двоє дітей отримали опіки, коли спостерігали за тим, як розпалюють мангал. Вони потрапили в лікарню, їх стан тяжкий. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Національної поліції у Рівненській області.