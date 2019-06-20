У Рівному двоє дітей опинилися в лікарні з опіками
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Рівному двоє дітей отримали опіки, коли спостерігали за тим, як розпалюють мангал. Вони потрапили в лікарню, їх стан тяжкий. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Національної поліції у Рівненській області.
Так, до поліції вчора близько 20:30 надійшло повідомлення від лікарів, що у медзаклад із термічними опіками доставлені двоє семирічних дітей.
"Слідчо-оперативна група встановила, що хлопчики гралися на вулиці Княгині Ольги за місцем проживання у дворі багатоповерхівки під наглядом батьків. За будинком їхній сусід у цей час розпалював мангал, тож діти побігли подивитися. Коли чоловік лив рідину для розпалювання, раптово загорілася та вибухнула пляшка. У двох хлопчиків, які стояли поруч, загорівся одяг", - йдеться у повідомленні.
Потерпілих госпіталізували з термічними опіками 30% тіла. За даними поліції, стан дітей наразі тяжкий, однак загрози життю немає.
За фактом спричинення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 128 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, при пожежі у Кривому Розі постраждали троє дітей.