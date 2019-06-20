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У Рівному двоє дітей опинилися в лікарні з опіками

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У Рівному двоє дітей отримали опіки, коли спостерігали за тим, як розпалюють мангал. Вони потрапили в лікарню, їх стан тяжкий. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації Національної поліції у Рівненській області.

У Рівному двоє дітей опинилися в лікарні з опіками

Так, до поліції вчора близько 20:30 надійшло повідомлення від лікарів, що у медзаклад із термічними опіками доставлені двоє семирічних дітей.

"Слідчо-оперативна група встановила, що хлопчики гралися на вулиці Княгині Ольги за місцем проживання у дворі багатоповерхівки під наглядом батьків. За будинком їхній сусід у цей час розпалював мангал, тож діти побігли подивитися. Коли чоловік лив рідину для розпалювання, раптово загорілася та вибухнула пляшка. У двох хлопчиків, які стояли поруч, загорівся одяг", - йдеться у повідомленні.

Потерпілих госпіталізували з термічними опіками 30% тіла. За даними поліції, стан дітей наразі тяжкий, однак загрози життю немає.

За фактом спричинення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за статтею 128 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, при пожежі у Кривому Розі постраждали троє дітей.

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