В РФ заочно приговорили украинского пранкера Вольнова к 6 годам колонии за пропаганду терроризма
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Украинского пранкера Никиту Кувикова, известного под именем Евгений Вольнов, в России заочно приговорили к шести годам колонии за пропаганду терроризма. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ, передает УНН.
Детали
Скандальный блоггер признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Сам Кувиков объявлен в международный розыск.
"Следствием и судом установлено, что 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о совершении накануне террористического акта в здании регионального управления Федеральной службы безопасности РФ по Архангельской области, опубликовал в сети Интернет видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания", - говорится в сообщении ведомства.
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9 октября 2019 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Кувикова сроком на два месяца с момента его экстрадиции или задержания на территории РФ. Ранее он уже был заочно арестован в РФ по делу о распространении им в интернете ложных сведений о числе погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
"Кувиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма") и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в т.ч. сети Интернет, на срок два года", - сообщили в СК.
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