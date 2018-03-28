СК РФ відкрив справу щодо українського пранкера, який телефонував у морги Кемерово
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо українського пранкера Євгена Вольнова, який телефонував у морги Кемерово. Про це повідомляє прес-служба СК РФ, передає УНН.
“Слідчі СК РФ порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 282 КК РФ (порушення ненависті або ворожнечі) стосовно громадянина України Микити Кувікова, відомого в мережі Інтернет як Євген Вольнов”, — йдеться в повідомленні.
За даними слідства, пранкер “публічно поширював недостовірні відомості про кількість жертв пожежі в Кемерово, вводячи в оману родичів загиблих і постраждалих, таким чином намагаючись дестабілізувати ситуацію”.
Слідство планує вимагати заочного арешту пранкера і оголошення його в розшук.
Зазначимо, український пранкер Євген Вольнов 25 березня опублікував аудіозапис телефонних дзвінків, на яких він від імені співробітника МНС запитує співробітників моргів Кемерово про готовність прийняти тіла 300 загиблих під час пожежі в “Зимовій вишні”.
Як повідомляв УНН, 27 березня слідчий комітет РФ почав перевірку дій Вольнова.
Нагадаємо, у неділю в чотириповерховому торговому центрі “Зимова вишня” в Кемерово сталася пожежа. Загинули 64 людини, в тому числі діти. У лікарнях залишаються 13 постраждалих, у більшості з них отруєння чадним газом. У справі про пожежу вже затримали кілька людей.