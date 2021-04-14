У РФ заочно засудили українського пранкера Вольнова до 6 років колонії за пропаганду тероризму

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Скандальний блогер визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205.2 КК РФ. Сам Кувіков оголошений в міжнародний розшук.

"Слідством і судом встановлено, що 1 листопада 2018 року Кувіков, дізнавшись про вчинення напередодні терористичного акту в будівлі регіонального управління Федеральної служби безпеки РФ по Архангельській області, опублікував в мережі Інтернет відеозапис зі своєю телефонною розмовою, в якій публічно заявив про визнання ідеології і практики тероризму правильними, такими, що заслуговують підтримки і наслідування", - йдеться в повідомленні відомства.

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9 жовтня 2019 року Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Кувікова терміном на два місяці з моменту його екстрадиції або затримання на території РФ. Раніше він вже був заочно арештований в РФ у справі про поширення ним в інтернеті неправдивих відомостей про число загиблих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемеровому.

"Кувіков визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205.2 КК РФ ("Публічне виправдання і пропаганда тероризму") і засуджений до шести років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з адмініструванням сайтів електронних та інформаційних мереж, в т.ч. мережі Інтернет, на термін два роки", - повідомили в СК.

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