Киев • УНН
Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал о проблемах рф с набором новых контрактников. Это будет иметь влияние на ситуацию на фронте, несмотря на попытки пополнить потери.
У россиян есть проблемы с планом набора живой силы и это так или иначе будет иметь влияние на ситуацию на фронте. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
Телеведущий отметил, что командующий Национальной гвардии бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что считает, что российские войска через месяц-полтора не смогут вести активные штурмовые действия и вынуждены будут встать в оборону.
Также он спросил у Юсова, как военная разведка оценивает способность россиян наступать.
Понятно, что подобные оценки делаются на основании, в частности больших потерь в живой силе, технике, силах и средствах противника. Да, сейчас они могут пополнять эти потери, но наблюдаются уже проблемы серьезные, существенные с набором новых контрактников и все новые стимулы государство-агрессор придумывает на разных уровнях для того, чтобы привлекать новое пушечное мясо, но эта машина начинает давать сбой
Поэтому по его словам, такие прогнозы появляются.
Уже сейчас мы можем констатировать, что есть проблемы с планом набора живой силы и это так или иначе будет иметь влияние на ситуацию на фронте
Дополнение
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