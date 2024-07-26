У россиян есть проблемы с планом набора живой силы и это так или иначе будет иметь влияние на ситуацию на фронте. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Телеведущий отметил, что командующий Национальной гвардии бригадный генерал Александр Пивненко заявил, что считает, что российские войска через месяц-полтора не смогут вести активные штурмовые действия и вынуждены будут встать в оборону.

Также он спросил у Юсова, как военная разведка оценивает способность россиян наступать.

Понятно, что подобные оценки делаются на основании, в частности больших потерь в живой силе, технике, силах и средствах противника. Да, сейчас они могут пополнять эти потери, но наблюдаются уже проблемы серьезные, существенные с набором новых контрактников и все новые стимулы государство-агрессор придумывает на разных уровнях для того, чтобы привлекать новое пушечное мясо, но эта машина начинает давать сбой - ответил Юсов.

Поэтому по его словам, такие прогнозы появляются.

Уже сейчас мы можем констатировать, что есть проблемы с планом набора живой силы и это так или иначе будет иметь влияние на ситуацию на фронте - сказал Юсов.

Дополнение

Аналитики DeepState сообщают, что на фронте фиксируют продвижение россиян в направлении Покровска.

Главнокомандующий Александр Сырский заявлял, что потери российской армии "втрое" превышают Силы обороны Украины, а на некоторых направлениях "даже больше".

Ще плюс 950 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив дані про втрати