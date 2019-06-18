У РФ есть неделя, чтоб предоставить отчет трибуналу ООН о выполнении решения по морякам

“В ходе допроса (военнопленного украинского моряка Дениса Гриценко — ред.) нами была приобщена копия приказа Международного трибунала ООН по морскому праву от 25.05.2019, согласно которому власти Российской Федерации обязаны незамедлительно освободить 24 украинских моряка — членов экипажей украинских военных судов „Никополь“, „Бердянск“ и „Яны-Капу“, вернуть сами захваченные корабли, а также предоставить трибуналу отчёт о выполнении приказа до 25 июня 2019 года”, — написал Полозов.

Он отметил, что до истечения срока предоставления отчета трибуналу ООН по морскому праву о выполнении его решения у властей Российской Федерации остаётся ровно неделя.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Министерство иностранных дел России, комментируя решение Международного трибунала ООН по морскому праву, исключило возможность задействования предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.