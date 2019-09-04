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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107218 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119711 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111318 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117506 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123579 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150035 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149843 просмотра

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В РФ суд будет рассматривать незаконное содержание в ШИЗО украинского политзаключенного Шумкова

В РФ суд будет рассматривать незаконное содержание в ШИЗО украинского политзаключенного Шумкова

Киев  •  УНН

 • 10906 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Завтра в России суд рассмотрит административный иск украинского политзаключенного Алесандра Шумкова и его защитника Романа Лызлова. Об этом написала в Facebook тетя политзаключенного Людмила Шумкова, передает УНН.

"Завтра, 5 сентября, в 11:30 в Торжокские межрайонном суде Тверской области будет рассмотрен административный иск Александра и его защитника Романа Лызлова в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области о признании незаконными решений и действий (бездействия) органов государственной власти, а именно незаконное содержание Александра в ШИЗО", - говорится в сообщении.

По ее словам, на предыдущем заседании судья удовлетворил ходатайство защитника Романа Лызлова по доставке в судебное заседание Александра.

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"Да, Александр непосредственно сможет принять участие в процессе по своему иску. Кроме того, сегодня адвокат Роман Лызлов посетил Сашу в колонии и выяснилось, что сотрудники колонии наработали себе на новые обжалования их незаконных действий. Остальные и подробности впоследствии", - говорится в сообщении.

Напомним, Шумков - солдат-контрактник вооруженных сил Украины, бывший охранник экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Его задержали вечером 17 августа 2017 года. По его словам, на него набросились несколько мужчин и затолкали его в машину. Очнулся он уже в России в изоляторе временного содержания. Его обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации.

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