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У РФ суд розглядатиме незаконне утримання в ШІЗО українського політв’язня Шумкова

У РФ суд розглядатиме незаконне утримання в ШІЗО українського політв’язня Шумкова

Київ • УНН

 • 10908 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Завтра у Росії суд розгляне адміністративний позов українського політв’язня Олесандра Шумкова та його захисника Романа Лизлова. Про це написала у Facebook тітка політв'язня Людмила Шумкова, передає УНН.

"Завтра, 5 вересня, об 11:30 в Торжоцькому міжрайонному суді Тверської області буде розглянуто адміністративний позов Олександра та його захисника Романа Лизлова до ФКУ ВК-4 УФСВП Росії по Тверській області про визнання незаконними рішень та дій (бездіяльності) органів державної влади, а саме незаконне утримання Олександра в ШІЗО", - йдеться в повідомленні.

За її словами на попередньому засіданні суддя задовольнив клопотання захисника Романа Лизлова щодо доставки в судове засідання Олександра.

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"Так, Олександр безпосередньо зможе прийняти участь в процесі за своїм позовом. Крім того, сьогодні адвокат Роман Лизлов відвідав Сашка в колонії і з'ясувалося, що співробітники колонії напрацювали собі на нові оскарження їх незаконних дій. Решта та подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шумков — солдат-контрактник збройних сил України, колишній охоронець екс-лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша. Його затримали увечері 17 серпня 2017 року. За його словами, на нього накинулися кілька чоловіків і заштовхали його в машину. Отямився він вже в Росії в ізоляторі тимчасового утримання. Його звинувачують в участі в діяльності екстремістської організації.

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