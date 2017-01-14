В РФ не работает ни один украинский телеканал, но ОБСЕ это не волнует - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. В РФ не работает ни один украинский телеканал. Почему-то это никогда не волновало и не волнует ни ОБСЕ, и ни одну международную журналистскую организацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает УНН.
"В РФ не работает ни один украинский телеканал. Ни один. Почему-то это никогда не волновало и не волнует ни многоуважаемую г-жу Дуню Миятович и ОБСЕ, и ни одну международную журналистскую организацию. А почему так? Ведь в РФ проживает большая украинская диаспора, которая насчитывает миллионы людей, десятки тысяч украинцев там работают, сотни - выехали в результате развязанной агрессии РФ на Донбассе. Там в тюрьмах сидят украинцы-политзаключенные! Они имеют право на украинский язык и украинские телеканалы, но их нет ни в одном кабеле", - отметила И.Геращенко.
Кроме того, по словам первого заместителя председателя ВР, блокируются украинские телеканалы на оккупированном Донбассе и в Крыму.
"Где громкие заявления по этому поводу? Более того, нарушение свободы слова на оккупированных территориях не входит в различные мониторинги , в т.ч. СЕ и тд, потому же, мол, туда не пускают мониторинговые миссии, а значит, информации не может быть в отчетах.
А относительно присутствия иностранных телеканалов в украинском медиа - пространстве, то какую бы страну не представляли эти телеканалы - они должны придерживаться украинского законодательства, если ретранслируются в Украине. Крым - это Украина", - подчеркнула И.Геращенко.
Напомним, Комитет защиты прав журналистов призвал Украину разрешить вещание "Дождя".
Ранее, 13 января, американская неправительственная организация Freedom House назвала актом цензуры запрет вещания в Украине российского телеканала "Дождь".
Как сообщал УНН, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания запретил телеканал "Дождь" в кабельных сетях.