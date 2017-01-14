В РФ не работает ни один украинский телеканал, но ОБСЕ это не волнует - И.Геращенко

КИЕВ. 14 января. УНН. В РФ не работает ни один украинский телеканал. Почему-то это никогда не волновало и не волнует ни ОБСЕ, и ни одну международную журналистскую организацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает УНН.