У РФ не працює жоден український телеканал, але ОБСЄ це не хвилює – І.Геращенко

"У РФ не працює жоден український телеканал. Жоден. Чомусь це ніколи не хвилювало і не хвилює ані вельмишановну пані Дуню Міятович і ОБСЄ, ані жодну міжнародну журналістську організацію. А чому так? Адже в РФ проживає велика українська діаспора, яка налічує мільйони людей, десятки тисяч українців там працюють, сотні - виїхали внаслідок розв'язаної РФ агресії на Донбасі. Там в тюрмах сидять українці-політв'язні! Вони мають право на українську мову і українські телеканали, але їх немає в жодному кабелі", - зазначила І.Геращенко.

Крім того, за словами першого заступника голови ВР, блокуються українські телеканали на окупованому Донбасі і Криму.

"Де гучні заяви з цього приводу? Більше того, порушення свободи слова на окупованих територіях не входить в різні моніторинги , в т.ч. РЄ і тд, бо ж, мовляв, туди не пускають моніторингові місії, а отже, інформації не може бути в звітах.

А щодо присутності іноземних телеканалів в українському медіа - просторі, то яку б країну не представляли ці телеканали - вони мають дотримуватися українського законодавства, якщо ретранслюються в Україні. Крим - це Україна", - наголосила І.Геращенко.

Нагадаємо, Комітет захисту прав журналістів закликав Україну дозволити мовлення "Дождя".

Раніше, 13 січня, американська неурядова організація Freedom House назвала актом цензури заборону мовлення в Україні російського телеканалу “Дождь”.

Як повідомляв УНН, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заборонила телеканал “Дождь” у кабельних мережах.