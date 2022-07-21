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в рф бывшего режиссера "Ералаша" приговорили к 14 лет годам по делу о педофилии

в рф бывшего режиссера "Ералаша" приговорили к 14 лет годам по делу о педофилии

Киев • УНН

 • 244770 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Солнцевский суд москвы приговорил бывшего режиссера, сценариста и постановщика "Ералаша" Илью Белостоцкого к 14 годам колонии строгого режима по делу о педофилии. Об этом УНН пишет со ссылкой на росСМИ.

Детали

По информации российских изданий, заседание проходило в закрытом режиме. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Также неизвестным остается факт – признал ли осужденный вину.

Экс-режиссернаходится в СИЗО с октября 2020 года. На стадии следствия его обвиняли по статье о развратных действиях в отношении ребенка до 14 лет, но позже статью переквалифицировали в действие сексуального характера с применением насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении ребенка до 14 лет (п. "б" ч. 4 ст. 132 ук рф).

Справочно

Илья Белостоцкий — российский режиссер, сценарист, актер и продюсер. С 2004 года состоит в Гильдии кинорежиссеров россии. Известен, как режиссер-постановщик некоторых выпусков детского киножурнала "Ералаш" и семи серий сериала "След".

Последняя его работа в качестве режиссера состоялась в фильм "Бегство рогатых викингов" 2018 года.

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