В результате землетрясения в Индонезии пострадали семь иностранных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Общее число жертв землетрясения в Индонезии уже превысило 100 человек, тяжелые ранения получили более 230 человек, в том числе семеро иностранных туристов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Спасательные работы затрудняются из-за отсутствия необходимой техники и оборудования. Спасатели практически голыми руками разбирают завалы.
Более 20 тысяч жителей острова потеряли крышу над головой, многие до сих пор не получили помощь, разрушены и повреждены 13 тысяч домов.
Число погибших может возрасти, так как спасатели еще не добрались до многих разрушенных поселений. Между тем тысячи туристов в спешке покидают Ломбок и небольшие соседние острова.
Ранее индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике сообщило, что после землетрясения в воскресенье было зарегистрировано более 120 подземных толчков.
Землетрясение было настолько сильным, что ощущалось на соседнем острове Бали, где, по данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, погибли два человека.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье в 08:56 по Гринвичу в 93 км к югу от индонезийского города Муара-Сиберут.
Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 2,4375 градуса южной широты и 99,3426 градуса восточной долготы, очаг залегал на глубине 10 км.