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У результаті землетрусу в Індонезії постраждали сім іноземних туристів

У результаті землетрусу в Індонезії постраждали сім іноземних туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Загальна кількість жертв землетрусу в Індонезії вже перевищила 100 осіб, важкі поранення отримали понад 230 осіб, в тому числі семеро іноземних туристів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Рятувальні роботи стають складнішими через відсутність необхідної техніки та обладнання. Рятувальники практично голіруч намагаються розбирати завали.

Понад 20 тисяч жителів острова втратили дах над головою, багато хто до сих пір не отримав допомогу, зруйновані і пошкоджені 13 тисяч будинків.

Число загиблих може зрости, так як рятувальники ще не дісталися до багатьох зруйнованих поселень. Тим часом тисячі туристів в поспіху залишають Ломбок і невеликі сусідні острови.

Раніше індонезійське агентство з метеорології, кліматології і геофізики повідомило, що після землетрусу в неділю було зареєстровано понад 120 підземних поштовхів.

Землетрус був настільки сильним, що відчувався на сусідньому острові Балі, де, за даними агентства по ліквідації наслідків стихійних лих, загинули дві людини.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,5 стався в неділю в 08:56 за Гринвічем в 93 км на південь від індонезійського міста Муару-Сіберут.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 2,4375 градуса південної широти і 99,3426 градуса східної довготи, вогнище залягало на глибині 10 км.

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