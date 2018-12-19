В рейтинге продуктовой безопасности Украина между Вьетнамом и Марокко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина занимает 63-е место в рейтинге Глобального индекса продовольственной безопасности, передает УНН со ссылкой на Global Food Security Index.
Соседями Украины в рейтинге оказались Вьетнам (62-е место) и Марокко (64-е место).
Наивысшую позицию в рейтинге индекса занял Сингапур, последнюю - Бурунди (113-е место). Странам ЕС, преимущественно, принадлежат верхние позиции рейтинга.
При этом отмечается, что общий показатель Украины поднялся на 1,8 балла. В то же время показатель качества и безопасности продуктов питания поднялся на 4 балла до 46-го места. Показатель доступности увеличился на 3,6 балла до 73-го места.
Справка: Индекс продовольственной безопасности (The Global Food Security Index) - это глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности.
Исследование проводится с 2012 года и на данный момент представляет наиболее полный комплекс показателей состояния продовольственной безопасности по различным странам мира.
Напомним, за последние годы Украина трансформировалась из импортозависимого государства в одного из главных поставщиков курятины в мире.
В глобальном рейтинге экспортёров курятины в этом году Украина заняла 6-е место, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина и вовсе оказалась в тройке основных поставщиков.
Главными конкурентами Украины в ЕС являются Бразилия и Таиланд.
Однако крупнейший производитель и экспортёр курятины "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) уверяет, что в ближайшее время он максимально приблизится к объёмам мировых гигантов Brasil Foods и Tyson.