У рейтингу продуктової безпеки Україна між В'єтнамом і Марокко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна обіймає 63-е місце у рейтингу Глобального індексу продовольчої безпеки, передає УНН з посиланням на Global Food Security Index.
Сусідами України у рейтингу опинилися В'єтнам (62-е місце) і Марокко (64-е місце).
Найвищу позицію у рейтингу індексу обійняв Сінгапур, останню - Бурунді (113-е місце). Країнам ЄС, переважно, належать верхні позиції рейтингу.
При цьому наголошується, що загальний показник України піднявся на 1,8 бала. Водночас показник якості та безпеки продуктів харчування піднявся на 4 бали до 46-го місця. Показник доступності збільшився на 3,6 бала до 73-го місця.
Довідка: Індекс продовольчої безпеки (The Global Food Security Index) - це глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за рівнем продовольчої безпеки.
Дослідження проводиться з 2012 року і наразі є найбільш повним комплексом показників стану продовольчої безпеки по різних країнах світу.
Нагадаємо, за останні роки Україна трансформувалася з імпортозалежної держави в одного з головних постачальників курятини у світі.
У глобальному рейтингу експортерів курятини цього року Україна обійняла 6-е місце, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна і зовсім опинилася у трійці основних постачальників.
Головними конкурентами України у ЄС є Бразилія і Таїланд.
Однак найбільший виробник і експортер курятини "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) запевняє, що найближчим часом він максимально наблизиться до обсягів світових гігантів Brasil Foods і Tyson.