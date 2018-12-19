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У рейтингу продуктової безпеки Україна між В'єтнамом і Марокко

Київ • УНН

 • 22527 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна обіймає 63-е місце у рейтингу Глобального індексу продовольчої безпеки, передає УНН з посиланням на Global Food Security Index.

У рейтингу продуктової безпеки Україна між В'єтнамом і Марокко

Сусідами України у рейтингу опинилися В'єтнам (62-е місце) і Марокко (64-е місце).

Найвищу позицію у рейтингу індексу обійняв Сінгапур, останню - Бурунді (113-е місце). Країнам ЄС, переважно, належать верхні позиції рейтингу.

При цьому наголошується, що загальний показник України піднявся на 1,8 бала. Водночас показник якості та безпеки продуктів харчування піднявся на 4 бали до 46-го місця. Показник доступності збільшився на 3,6 бала до 73-го місця.

Довідка: Індекс продовольчої безпеки (The Global Food Security Index) - це глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за рівнем продовольчої безпеки.

Дослідження проводиться з 2012 року і наразі є найбільш повним комплексом показників стану продовольчої безпеки по різних країнах світу.

Нагадаємо, за останні роки Україна трансформувалася з імпортозалежної держави в одного з головних постачальників курятини у світі.

У глобальному рейтингу експортерів курятини цього року Україна обійняла 6-е місце, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна і зовсім опинилася у трійці основних постачальників.

Головними конкурентами України у ЄС є Бразилія і Таїланд.

Однак найбільший виробник і експортер курятини "Миронівський хлібопродукт" (Наша Ряба) запевняє, що найближчим часом він максимально наблизиться до обсягів світових гігантів Brasil Foods і Tyson.

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