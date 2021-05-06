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В случае проведения выборов Президента в ближайшее время победил бы Зеленский - опрос

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы действующий Президент Владимир Зеленский. За него отдали бы голос 28% тех, кто определился, за кого будет голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 22 по 29 апреля, передает УНН.

Цитата

“Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (20% всех опрошенных или 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за П.Порошенко соответственно 12,5% и 18% опрошенных, за Ю. Бойко — соответственно 11% и 14,5%, за Ю.Тимошенко — соответственно 8% и 10,5%, за И. Смешко — соответственно 4% и 6%, за В. Гройсмана — соответственно 2% и 3%, за А. Ляшко — соответственно 2% и 3%, за Д. Разумкова — соответственно 2% и 2%, за А. Гриценко — соответственно 2 % и 2%, за Р.Кошулинского — соответственно 1% и 2%, за В. Кличко — соответственно 1% и 1%, за А. Вилкула — соответственно 1% и 1%”, — свидетельствуют результаты опроса.

Детали

Опрос свидетельствует, что Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 32% голосов всех опрошенных или 60,5% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко — соответственно 20% и 39,5 %.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко, за действующего Президента проголосовали бы 36% всех опрошенных или 71% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Бойко — соответственно 15,5% и 29%.

Справка

Исследование было проведено социологической службой Центра Разумкова с 22 по 29 апреля 2021 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2021 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним

По результатам опроса, проведенного Центром Разумкова в марте, за Зеленского готовы были голосовать 27% тех, кто определился, за Петра Порошенко — 20% опрошенных.

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