У разі проведення виборів Президента найближчим часом переміг би Зеленський - опитування

Цитата

“Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (20% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 12,5% і 18% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 11% і 14,5%, за Ю.Тимошенко — відповідно 8% і 10,5%, за І. Смешка — відповідно 4% і 6%, за В. Гройсмана — відповідно 2% і 3%, за О. Ляшка — відповідно 2% і 3%, за Д. Разумкова — відповідно 2% і 2%, за А. Гриценка — відповідно 2% і 2%, за Р.Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%, за О. Вілкула — відповідно 1% і 1%”, — свідчать результати опитування.

Деталі

Опитування свідчить, що Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 32% голосів усіх опитаних або 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко — відповідно 20% і 39,5%.

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка, за чинного Президента проголосували би 36% усіх опитаних або 71% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Бойка — відповідно 15,5% і 29%.

Довідково

Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо

За результатми опитування, проведеного Центром Разумкова в березні, за Зеленського готові були голосувати 27% тих, хто визначився, за Петра Порошенка — 20% опитаних.