Опитування: якби найближчим часом відбувались вибори президента, Зеленський б отримав 27% голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний Президент Володимир. За нього віддали би голос 27% тих, хто визначився, за кого голосуватиме. На другому місці – Петро Порошенка з 20% голосів опитаних. Про це свідчать результати опитування Центру Разумкова, проведеного з 5 по 9 березня, передає УНН.
Цитата:
“Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (19% усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). Мають намір проголосувати за П. Порошенка відповідно 13,5% і 20% опитаних, за Ю. Бойка — відповідно 13% і 17% , за Ю.Тимошенко — відповідно 8% і 10%, за І. Смешка — відповідно 5% і 6%, за В. Гройсмана — відповідно 2% і 3%, за Р.Кошулинського — відповідно 2% і 3%, за О. Ляшка — відповідно 2% і 2%, за Д. Разумкова — відповідно 1,5% і 2%, за А. Гриценка — відповідно 1% і 2%, за О. Вілкула — відповідно 1% і 1%, за В. Кличка — відповідно 1% і 1%”, - свідчать результати опитування.
Деталі
Зазначається, що під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів Президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, Разумков.
За результатами опитування, Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів. Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.
Довідково
Дослідження було проведене соціологічною службою Центру Разумкова методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Що було раніше
За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 22-23 лютого, якби вибори президента відбулись в Україні найближчим часом, більшість голосів отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський (23,1% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором).